Водитель «Мерседеса» разбился насмерть в ДТП в Ижевске

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Днем 20 мая на автодороге Югдон – Воложка в Октябрьском районе Ижевска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных в столкновении травм он скончался на месте аварии. Его 44-летнего пассажира увезли в больницу.

Отмечается, что оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности, в замках ремней были применены заглушки.

«Фатальность использования такого “девайса” состоит в том, что система безопасности автомобиля считывает ремень пристегнутым. В таком положении при ударе срабатывает подушка безопасности. Но если водитель не пристегнут, она может причинить еще больше вреда», – отметили правоохранители.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

