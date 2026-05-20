Порядок действий на ЕГЭ и ГИА при сигнале «Опасное небо» утвердили в Удмуртии

В Удмуртии утвердили новый алгоритм безопасности для ЕГЭ и ГИА при «Опасном небе»

В Удмуртии разработали новый алгоритм обеспечения безопасности для школ в период проведения ЕГЭ и ГИА при объявлении режима «Опасное небо». Об этом сообщили в правительстве республики. Документ согласован с Государственным комитетом региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В основе нововведений лежит типовой алгоритм действий для объектов с массовым пребыванием детей, утвержденный 28 апреля. На его базе сформирован отдельный порядок действий для школьников и организаторов экзаменов.

Согласно установленным правилам, директор школы, на базе которой расположен пункт приема экзамена, обязан заранее определить безопасные зоны и места укрытий. Во время инструктажа участников экзамена знакомят с последовательностью действий, при этом каждый ученик должен понимать, что именно он обязан делать в случае угрозы.

Также пункты проведения экзаменов оборудуют указателями, чтобы школьники могли быстро сориентироваться, куда следует направляться при сигнале «Опасное небо». За каждой аудиторией назначают ответственного, который будет сопровождать детей при эвакуации.

При поступлении угроз экзамен приостанавливается. Время остановки фиксируется на доске в кабинете, и затем участники организованно переходят в укрытие.

Кроме того, после отмены сигнала предусмотрены два варианта развития событий: школьники возвращаются в аудиторию, повторно фиксируется время, и экзамен продолжается. Если же ученик из-за волнения не сможет продолжить выполнение заданий, ему предоставят возможность пересдать экзамен в резервный день – 22 или 25 июня.

Алгоритм уже направлен во все школы региона.

«Конечно, каждому участнику будет предоставлена возможность уйти домой и написать экзамен в резервный день. И здесь очень важно конструктивное взаимодействие ребенка, родителей и школы. Потому что мы помним, что у ребенка телефона не будет, он сдает его перед тем, как зайти на экзамен, соответственно», – подчеркнула министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова.

Она пояснила, что в случае возникновения опасной ситуации родители смогут получить информацию непосредственно в школе, даже если прямой связи с ребенком не будет.

В правительстве Удмуртии отметили, что вопросы безопасности взяты на отдельный контроль, и призвали родителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что будут предприняты все меры для защиты детей в дни проведения экзаменов.

