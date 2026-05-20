«Это правильное решение, потому что мы воспитываем патриотов»: в правительстве Удмуртии рассказали об обязательном экзамене по истории

В 2028 году всех учеников 9 классов обяжут сдавать экзамен по истории. Федеральный институт педагогических измерений уже разработал модель его проведения. В ближайшее время ее представят для обсуждения учителям и профильным экспертам.

В правительстве Удмуртии рассказали, что на самом деле это будет не совсем экзамен, а допуск к нему, дополнительно к сочинению и устному собеседованию. Это совсем небольшая 15-минутная процедура, когда ребенок отвечает на вопросы по заданному тексту.

Пока что формат, как это будет проходить, определяется. В проекте нет ни одного документа. В правительстве республики подчеркнули, что скорее всего, это будет не балльное оценивание, а так же, как у любого допуска, – по системе зачет-незачет.

«На мой взгляд, это очень правильное решение, потому что мы воспитываем патриотов своей родины и своего региона. И каждый ребенок должен знать исторические особенности школы, муниципалитета, региона и своей страны. Поэтому это очень правильное решение, мы его поддерживаем», – сказала Тамара Ворожцова, заместитель министра образования и науки Удмуртии.

Пока что по срокам проведения в правительстве не сообщили. Как только появится информация, ее разошлют по всем школам и сообщат родителям, чтобы снять волнение.

Экзамен в первую очередь обсудят с учителями и экспертным сообществом На финишной прямой будет проведена апробация и общественное обсуждение. А в 2028 году устный экзамен по истории станет реальностью.

