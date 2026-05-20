Жителя Удмуртии отправят под суд после избиения и удержания жены

Фото: пресс-служба Следственного комитета Удмуртии

В Можгинском районе перед судом предстанет 42-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном лишении свободы супруги и угрозе убийством. Об этом сообщили в региональном управлении Следственный комитет России.

По данным следствия, инцидент произошел 11 мая в селе Большая Кибья. Супруги находились дома в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта, возникшего на почве ревности, мужчина избил 43-летнюю жену и начал угрожать ей ножом.

Следователи считают, что после этого обвиняемый связал женщине руки и ноги скотчем и удерживал ее в доме против воли.

Потерпевшей удалось выбраться, когда мужчина вышел на улицу. Освободившись, женщина обратилась в полицию.

В рамках расследования были допрошены свидетели и участники конфликта. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый свою вину не признал.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьница из Можги получила ожог глаз из-за кварцевой лампы на уроке

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Сарапуле

Подросток утонул на пруду в Удмуртии