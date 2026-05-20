Жителя Удмуртии отправят под суд после избиения и удержания жены

В Можгинском районе перед судом предстанет 42-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном лишении свободы супруги и угрозе убийством. Об этом сообщили в региональном управлении Следственный комитет России.
По данным следствия, инцидент произошел 11 мая в селе Большая Кибья. Супруги находились дома в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта, возникшего на почве ревности, мужчина избил 43-летнюю жену и начал угрожать ей ножом.
Следователи считают, что после этого обвиняемый связал женщине руки и ноги скотчем и удерживал ее в доме против воли.
Потерпевшей удалось выбраться, когда мужчина вышел на улицу. Освободившись, женщина обратилась в полицию.
В рамках расследования были допрошены свидетели и участники конфликта. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый свою вину не признал.
