В парке ведется заключительный этап благоустройства. Фото: Дмитрий Соколов

Благоустройство Березовой рощи продолжается в Ижевске. О ходе работ в соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Сейчас рабочие строят киоски, лекторий, кафе и инфоцентр, а также высаживают газоны и делают электрику. Параллельно с этим готовятся «босоногая тропа» и основа под брусчатку.

Киоски и «босоногую тропу» строят в Березовой роще в Ижевске

Напомним, сейчас в парке ведется заключительный этап благоустройства. На время работ Березовую рощу закрыли для посещения.

