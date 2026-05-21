Киоски и «босоногую тропу» строят в Березовой роще в Ижевске

Благоустройство Березовой рощи продолжается в Ижевске. О ходе работ в соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.
Сейчас рабочие строят киоски, лекторий, кафе и инфоцентр, а также высаживают газоны и делают электрику. Параллельно с этим готовятся «босоногая тропа» и основа под брусчатку.
Видео: vk.com/rv.efimov
Напомним, сейчас в парке ведется заключительный этап благоустройства. На время работ Березовую рощу закрыли для посещения.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Школьница из Можги получила ожог глаз из-за кварцевой лампы на уроке
Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Сарапуле
Подросток утонул на пруду в Удмуртии