Капремонт школы № 52 в Ижевске обойдется почти в 193 млн рублей

В ижевской школе № 52 в июле стартует капитальный ремонт. Сейчас идут процедуры по выбору подрядчика. Об этом сообщили в администрации города.

Работы начнутся в июле 2026 года и завершатся в сентябре 2027-го. Стоимость контракта составляет почти 193 млн рублей.

В здании отремонтируют фасад, фундамент, цоколь и отмостку, заменят окна, входные и внутренние двери. Полностью обновят системы отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, а также слаботочные сети. Выполнят электромонтаж, заменят вводно-распределительное устройство и щиты освещения, смонтируют аварийное освещение и обновят магистральные инженерные коммуникации. Школу оснастят системами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

После этого подрядчик приступит к внутренней отделке: штукатурным, облицовочным и малярным работам. Приведут в порядок полы в учебных классах, спортзале, актовом зале, рекреациях, коридорах, на лестничных маршах и в санузлах.

Это не первый ремонт в образовательном учреждении. В 2023 году здесь уже меняли кровлю – тогда удалось решить проблему постоянных протечек, которые тянулись с 2019 года после некачественной работы предыдущего подрядчика.

На время ремонта 1 223 учеников временно переведут в соседние школы.

