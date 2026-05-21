Организация в Удмуртии задолжала сотрудникам почти 2 млн рублей зарплаты

Организацию в Балезинском районе обязали погасить задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в феврале 2026 года перед 49 работниками предприятия образовался долг в размере 1,9 млн рублей.

Надзорное ведомство внесло представление. Кроме того, по постановлению прокурора руководителя юридического лица привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Ему назначили штраф.

После вмешательства прокуратуры права работников восстановили, задолженность по зарплате погасили в полном объеме.

