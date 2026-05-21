Жителя Ижевска осудили за покушение на сбыт 24 кг наркотиков

Житель Ижевска осужден за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ Удмуртии.

Во время расследования дела у мужчины нашли и изъяли 23,928 кг «мефедрона». По заключению правоохранителей, подсудимый планировал продать запрещенные вещества.

Суд приговорил фигуранта к 6 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

