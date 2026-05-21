Житель Глазова обвиняется в продаже немаркированных сигарет на 28 млн рублей

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Жителя Глазова осудят по обвинению в незаконном обороте табачной продукции и легализации денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, в 2025 году обвиняемый закупал немаркированные табачные изделия и сбывал их местным жителям. Противоправную деятельность пресекли в сентябре того же года. Из незаконного оборота изъяли более 153 тысяч пачек сигарет без маркировки общей стоимостью свыше 28 миллионов рублей.
Кроме того, фигурант легализовал часть преступного дохода – 310 тысяч рублей — проведя через финансовые операции.
Уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ (незаконный оборот немаркированных табачных изделий в особо крупном размере) и части первой статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) направлено в суд.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Капремонт школы № 52 в Ижевске обойдется почти в 193 млн рублей
Школьница из Можги получила ожог глаз из-за кварцевой лампы на уроке
Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Сарапуле