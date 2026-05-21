Девять человек спасли на пожаре в пятиэтажном доме в Воткинске

Днем 20 мая в пятиэтажном доме на улице Ленинградской в Воткинске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Возгорание началось в квартире на третьем этаже. Подъезд моментально заполнился едким дымом. Соседи не могли самостоятельно выбраться из своих квартир и в панике звонили пожарным.

Хозяева горевшей квартиры – 59-летний мужчина и 70-летняя женщина – к моменту прибытия спасателей были уже почти без сознания. Дверь в эпицентр возгорания оказалась открыта.

«Вероятно, мужчина отчаянно пытался спасти женщину, донес ее до окна, так как она была инвалидом и не могла самостоятельно ходить, и своим телом прикрывал ее от пламени. Наши бойцы вынесли их на свежий воздух и до приезда бригады скорой помощи оказывали первую помощь. К сожалению, оба получили серьезные ожоги тела и органов дыхания», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части № 14 Антон Кардапольцев.

В это время другие пожарные с помощью масок самоспасателей эвакуировали жильцов из соседних задымленных квартир. Всего спасли семь человек, включая троих детей.

