Гороскоп на 22 мая: Девы обойдут конкурентов, а Водолеи раскроют тайну

Мир полон возможностей. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на пятницу для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Может возникнуть ситуация, когда от вашего последнего слова будет зависеть распределение обязанностей в коллективе на ближайший месяц. В личной жизни возможны легкие трения из-за разного видения планов на вечер, поэтому постарайтесь найти компромисс. Ваше самочувствие будет стабильным, если вы не станете пропускать полноценный обед ради экономии времени.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы могут ощутить прилив вдохновения, который захочется направить на улучшение своего жилища и садового участка. В профессиональном плане день пройдет под знаком стабильности, хотя возможны внеплановые задачи от руководства, требующие усидчивости. Бытовая рутина может быть слегка утомительной, но результат в виде чистоты и порядка вас вдохновит. Не бойтесь вкладывать средства в свой комфорт – это оправданно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам в эту пятницу придется проявить чудеса многозадачности, чтобы успеть закрыть все рабочие вопросы перед выходными. Личная жизнь может порадовать интересным знакомством, которое завяжется в самом обыденном месте, например, в очереди или банке. Домашние вопросы отойдут на второй план, уступая место желанию провести время в шумной компании.

Рак (22 июня – 22 июля)

На работе возможна суета, связанная с отчетностью, но вы справитесь с ней быстрее, если не будете отвлекаться на офисные пересуды. Финансовые вопросы будут требовать прагматичного подхода, особенно если вы планируете крупные траты на отпуск. Бытовая сфера потребует внимания к запасам продуктов или товаров для дома – отличное время для визита в гипермаркет. Здоровье будет стабильным, если вы найдете время для расслабления и не станете принимать все близко к сердцу.

Лев (23 июля – 23 августа)

В личной жизни возможны яркие эмоции и признания, которые сделают этот день незабываемым. Домашние хлопоты не покажутся в тягость, если вы распределите их между всеми членами семьи. Ваше физическое состояние позволит провести день в движении, однако звезды советуют избегать чрезмерного пребывания на солнце. Вторая половина дня благоприятна для встреч с друзьями в неформальной обстановке, где вы будете душой компании.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Этот день пройдет под знаком наведения идеального порядка как в рабочих документах, так и в собственных мыслях. Финансовые вопросы потребуют режима экономии, так как впереди могут ожидать внеплановые расходы на ремонт техники. Вторая половина дня благоприятна для интеллектуального отдыха, например, разгадывания кроссвордов или чтения научно-популярной литературы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов эта пятница станет временем поиска золотой середины между профессиональными амбициями и потребностями близких людей. На работе может возникнуть ситуация, когда вам придется выступить в роли медиатора в споре коллег, и ваша объективность поможет избежать затяжного конфликта. Ваше самочувствие будет стабильным, если вы найдете время для пешей прогулки после рабочего дня. Вторая половина дня может принести неожиданное известие от старых знакомых, которое заставит вас улыбнуться. Вечер идеально подходит для уютных посиделок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В личной жизни стоит проявить больше доверия к партнеру и не искать подвоха там, где его нет. Домашняя обстановка будет способствовать продуктивному труду, если вам нужно завершить дела в тишине. Здоровье потребует внимания к качеству сна и режиму отдыха, не засиживайтесь за экраном допоздна. Вторая половина дня может быть омрачена мелким недоразумением в общественном транспорте, которое не стоит принимать близко к сердцу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

На работе вероятны новые задачи, связанные с презентациями или обучением, где ваше природное красноречие станет главным козырем. Быт не будет казаться скучным, если вы добавите в него элементы творчества или пригласите друзей на ужин. Звезды указывают на важность укрепления иммунитета, поэтому включите в рацион больше свежих овощей и зелени. Вторая половина дня может принести встречу с человеком, который вдохновит вас на новое хобби или смену спортивной секции.

Козерог (22 декабря – 20 января)

В отношениях с близкими на первый план выйдет тема поддержки и практической помощи в решении бытовых задач. Домашнее пространство может потребовать вашего участия в решении вопросов, связанных с ремонтом техники или обновлением мебели. Здоровье будет стабильным, если вы найдете время для полноценного обеда и не станете работать на износ.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Стоит прислушаться к мнению младших коллег – в их словах может скрываться зерно истины, которое вы раньше упускали. Ваше самочувствие будет зависеть от умения вовремя отключаться от потока новостей и социальных сетей. Вечер подходит для ведения дневника или медитации. Не бойтесь выделяться из толпы и озвучивать свои самые смелые идеи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Финансовые вопросы будут требовать прагматизма: внимательно следите за расходами на мелочи, которые могут сложиться в значительную сумму. Звезды указывают на важность укрепления иммунитета через правильное питание и полноценный отдых. Вторая половина дня может быть наполнена философскими размышлениями или поиском новых смыслов в привычных делах.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Капремонт школы № 52 в Ижевске обойдется почти в 193 млн рублей

Школьница из Можги получила ожог глаз из-за кварцевой лампы на уроке

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Сарапуле