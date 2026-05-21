Двух студентов задержали за хищение 2,5 млн рублей у жительницы Воткинска

Задержанные признали вину. Фото: МВД Удмуртии

Двух жителей Ижевска 2007 года рождения задержали по подозрению в хищении денег у 50-летней жительницы Воткинска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

Женщина рассказала, что сняла крупную сумму наличных для покупки квартиры. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заявил, что необходимо проверить подлинность купюр, и для этого деньги нужно передать курьеру. Потерпевшая приехала в Ижевск и отдала 2,5 млн рублей незнакомому молодому человеку.

Как пояснили сами задержанные, к одному из них в мессенджере обратился неизвестный с предложением подработки. Нужно было забирать деньги с указанных адресов и вносить их на счета через криптообменник. Оплата составила 8% от полученной суммы. Юноша согласился и предложил своему товарищу работать в паре – один забирает деньги, второй выполняет роль водителя, а вознаграждение делят пополам.

Установлено, что за два дня такой «работы» подозреваемые обманули пятерых жителей республики. Сейчас полицейские устанавливают личности других возможных потерпевших. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

