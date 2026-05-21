Огурцы и сливочное масло подешевели в Удмуртии

На 8,4% подешевели свежие огурцы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

За минувшую неделю в Удмуртии на 8,4% подешевели свежие огурцы. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кроме того, аналитики зафиксировали снижение цены на гречневую крупу (-4,1%), сливочное масло (-2,8%) и сухие молочные смеси для детского питания (-1,4%). В то же время подорожали вермишель (+3%), макароны (+2,9%), сосиски (+2%) и сахар (+1,7%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста (+0,4%).

Кроме того, литр дизельного топлива прибавил в цене 4 коп., а литр бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – 3, 1 и 11 копеек соответственно.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двух студентов задержали за хищение 2,5 млн рублей у жительницы Воткинска

Организация в Удмуртии задолжала сотрудникам почти 2 млн рублей зарплаты

Девять человек спасли на пожаре в пятиэтажном доме в Воткинске