Огурцы и сливочное масло подешевели в Удмуртии

За минувшую неделю в Удмуртии на 8,4% подешевели свежие огурцы. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.
Кроме того, аналитики зафиксировали снижение цены на гречневую крупу (-4,1%), сливочное масло (-2,8%) и сухие молочные смеси для детского питания (-1,4%). В то же время подорожали вермишель (+3%), макароны (+2,9%), сосиски (+2%) и сахар (+1,7%).
Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста (+0,4%).
Кроме того, литр дизельного топлива прибавил в цене 4 коп., а литр бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – 3, 1 и 11 копеек соответственно.
