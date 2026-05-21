Пьяный мотоциклист без прав в врезался в автомобиль на трассе под Ижевском

Пострадавшего увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Утром 20 мая на автодороге Ижевск – Ува произошло пьяное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, нетрезвый 27-летний мотоциклист без водительских прав выехал на встречную полосу для обгона в месте, где это запрещено, и врезался в «Рено Логан» под управлением 28-летнего молодого человека.

В аварии водитель мотоцикла получил травмы. С месте происшествия его увезли в больницу.

Отмечается, что у мотоциклиста также не было водительских прав. На него составили ряд административных материалов. Мотоцикл увезли на спецстоянку.

