Житель Удмуртии зарезал ножом случайного прохожего в Казани

18-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве 49-летнего жителя Республики Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По данным следствия, 19 мая 2026 года до этого незнакомые мужчины пересеклись на улице Гиззата в Казани. Между ними завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый выхватил нож и несколько раз ударил потерпевшего. От полученных травм мужчина умер.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый арестован.

