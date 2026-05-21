Улицу Песочную перекроют в Ижевске 30 мая

Водителей просят учитывать изменения и выбирать пути объезда Фото: Архив КП.

Проезд транспорта закроют на улице Песочной в Ижевске 30 мая. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Ограничения введут с 6:30 до 13:00 на участке от улицы Кирова до Студенческой. В указанное время здесь проведут спортивное мероприятие «Зеленый марафон» (0+).

Отмечается, что в рамках забега временно отменят действие дорожного знака «Въезд запрещен», установленного у здания № 48 на улице Песочной.

Руководству ИПОПАТ рекомендовано перенаправить автобусы на другие улицы. Водителей просят учитывать изменения и выбирать пути объезда.

