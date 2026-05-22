Вдоль дорог Ижевска начали косить траву

В Ижевске стартовали сезонные работы по покосу травы на территориях вдоль магистральных улиц. Подрядчики уже приступили к обработке разделительных полос и газонов рядом с проезжей частью.

Как сообщили в администрации города, в первую очередь работы проводят на участках, где трава выросла выше 15 сантиметров.

Всего за сезон в Ижевске планируют скосить траву на площади около 1,6 млн квадратных метров.

Сейчас коммунальные службы приводят в порядок центральные улицы города — Удмуртскую, Ленина, Пушкинскую и 10 лет Октября.

