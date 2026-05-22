Жительница Удмуртии выиграла более 5,5 млн рублей в лотерее

Жительница Удмуртии Альфия выиграла более 5,5 млн рублей в лотерее. Как сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», это уже не первый «счастливый билет», который она вытянула. Ранее счастливица уже выигрывала в розыгрышах 1 и 1,8 млн рублей.
«У девушки нет определенной стратегии, она предпочитает выбирать числа наугад. На победный тираж Альфия купила всего один лотерейный билет, при этом решила сыграть развернутую ставку: выбрала 11 чисел вместо 8», – отмечается в сообщении.
Выигрыш девушка планирует потратить на ремонт в доме и путешествие с семьей.
