Жительница Удмуртии выиграла более 5,5 млн рублей в лотерее

Жительница Удмуртии Альфия выиграла более 5,5 млн рублей в лотерее. Как сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», это уже не первый «счастливый билет», который она вытянула. Ранее счастливица уже выигрывала в розыгрышах 1 и 1,8 млн рублей.

«У девушки нет определенной стратегии, она предпочитает выбирать числа наугад. На победный тираж Альфия купила всего один лотерейный билет, при этом решила сыграть развернутую ставку: выбрала 11 чисел вместо 8», – отмечается в сообщении.

Выигрыш девушка планирует потратить на ремонт в доме и путешествие с семьей.

