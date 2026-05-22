Глава СК РФ запросил доклад по нерасселению аварийного дома в Сарапуле

Дом признали аварийным в 2021 году. Фото: информационный центр СУ СК Удмуртии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом 1953 года постройки расположен на улице Ленина. В 2021 году из-за высокой степени износа его признали аварийным. Однако до сих пор жильцов так и не расселили. Кроме того, гражданам начисляются повышенные коммунальные платежи.

Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Расселение запланировано лишь на 2032 год.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по обеспечению жильцов дома благоустроенным жильем.

