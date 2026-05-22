Неизвестные подожгли квартиру в нежилом доме в Ижевске

Фото: Сергей ГРАЧЕВ.
21 мая в нежилом пятиэтажном доме на улице Ленина в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
Пламя вспыхнуло в квартире на последнем этаже. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.
