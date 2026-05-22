52-летнюю жительницу Удмуртии осудят за финансирование запрещенной организации

Уголовное дело направлено в суд.

52-летнюю жительницу Удмуртии осудят по обвинению в финансировании организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По версии следствия, фигурантка являлась участницей структуры, в отношении которой российским законодательством введен запрет. Женщина перевела на банковский счет организатора сбора средств более 100 тысяч рублей. Деньги предназначались для обеспечения деятельности этой организации.

Уголовное дело по части второй статьи 284.1 УК РФ (предоставление средств для обеспечения деятельности нежелательной иностранной или международной организации) направлено в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

