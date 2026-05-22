Гороскоп на 23 мая: Козероги сменят обстановку, а Близнецы раскроют секрет

Слушайте шепот звезд Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на субботу для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов эта суббота пройдет под девизом движения, так как усидеть на одном месте будет практически невозможно. В финансовом плане возможны небольшие траты на инвентарь или билеты на развлекательное мероприятие, которые вполне впишутся в ваш бюджет. В личных отношениях вероятен всплеск инициативы с вашей стороны, что будет встречено партнером с энтузиазмом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

День идеально подходит для того, чтобы попробовать новый рецепт или посетить ресторан, в котором вы еще не были. В денежных делах возможна приятная находка или возврат небольшой суммы, о которой вы уже успели позабыть. Бытовая сфера потребует вашего участия в создании уюта – возможно, вы захотите обновить комнатные растения или купить новый декор для кухни. Окружайте себя красивыми вещами и качественной едой, сегодня это ваш главный источник энергии.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Суббота станет днем интенсивного общения и получения информации из самых разных источников. В личной жизни возможен легкий флирт или приятная переписка, которая поднимет вашу самооценку. Домашние обязанности могут показаться скучными, поэтому вы постараетесь закончить их как можно скорее. Велика вероятность получения приглашения на вечеринку или интеллектуальную игру, где вы сможете блеснуть эрудицией.

Рак (22 июня – 22 июля)

В выходной день почувствуют острую потребность в уединении или тихом отдыхе в кругу самых близких людей. В материальном плане суббота будет нейтральной, если вы удержитесь от трат. Отношения с партнером могут стать более глубокими благодаря откровенному разговору о чувствах. Старайтесь не принимать близко к сердцу капризы детей или младших родственников.

Лев (23 июля – 23 августа)

Ваше природное обаяние работает на полную мощность, что поможет легко заводить новые знакомства и укреплять старые связи. В финансовой сфере возможны траты на развлечения или подарки, которые принесут вам искреннее удовольствие. Вечер обещает быть насыщенным событиями и приятными встречами.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Даже в выходной день вам будет сложно полностью расслабиться, пока все вещи в шкафу не будут разложены по цветам. В денежных вопросах день благоприятен для анализа расходов за месяц и составления сметы на предстоящие нужды. Разрешите себе хотя бы пару часов полного бездействия, это необходимо для того чтобы перезагрузиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В личных отношениях наступает период мягкости и взаимопонимания, когда любые старые обиды легко забываются в ходе теплой беседы. Домашние хлопоты не доставят беспокойства, если вы решите подойти к ним творчески и не будете требовать от себя невозможного. Ваша природная дипломатичность поможет сгладить острые углы в компании друзей, если возникнет спор о планах на вечер.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Личные отношения могут потребовать от вас максимальной честности и готовности обсуждать даже самые непростые темы с партнером. Бытовая сфера может напомнить о себе необходимостью навести порядок в тех уголках дома, куда вы давно не заглядывали. Ваша интуиция сегодня обострена до предела, что позволит вам чувствовать настроение близких без лишних слов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вы можете почувствовать тягу к получению новых знаний, что сделает посещение мастер-класса или лекции очень продуктивным. В финансовом плане день будет нейтральным, если вы удержитесь от спонтанного бронирования билетов в далекие страны без четкого плана. Будьте открыты ко всему новому, но не забывайте проверять факты, прежде чем им доверять.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Суббота идеально подходит для завершения дел, связанных с недвижимостью, землей или помощью старшим родственникам. В финансовой сфере стоит проявить консерватизм и не вкладывать деньги в сомнительные, пусть и заманчивые проекты. Отношения с близкими будут строиться на взаимной поддержке и обсуждении реальных, земных задач. Опирайтесь на опыт прошлых поколений, сегодня он станет вашей надежной опорой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В финансовом плане возможны необычные предложения, которые потребуют от вас креативного подхода и быстроты реакции. Личная жизнь может преподнести сюрприз в виде внезапного признания или неожиданного поворота в уже существующих отношениях. Здоровье будет зависеть от вашего эмоционального фона – старайтесь избегать токсичного общения и споров в социальных сетях. Не бойтесь своих самых безумных идей, сегодня они могут получить реальное воплощение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Личные отношения потребуют от вас деликатности и умения слушать то, о чем партнер умалчивает. Бытовая сфера может подождать, сегодня гораздо важнее навести порядок в собственной душе и мыслях. Эмпатия поможет вам оказать неоценимую поддержку другу, который оказался в сложной ситуации. Доверяйте течению жизни и не пытайтесь форсировать события, все сложится наилучшим образом.

