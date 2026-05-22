Предприятие в Ижевске выплатит сотруднику 2 млн рублей за полученную травму

Мужчина получил травму во время выполнения стропальных работ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске предприятие обязали выплатить компенсацию сотруднику, который получил производственную травму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что во время выполнения стропальных работ мужчина сломал лонную и седалищную кости, а также крестец.

«Основной причиной несчастного случая на производстве явилось необеспечение работодателем безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда», – заключили правоохранители.

Суд рассмотрел иск прокурора и обязал производство выплатить потерпевшему 2 млн рублей.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Удмуртии выиграла более 5,5 млн рублей в лотерее

52-летнюю жительницу Удмуртии осудят за финансирование запрещенной организации

«Так и живем»: Елизавета Туктамышева выложила совместные фото с Петром Гуменником