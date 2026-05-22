НовостиОбщество22 мая 2026 8:30

Предприятие в Ижевске выплатит сотруднику 2 млн рублей за полученную травму

Мужчина получил несколько переломов во время рабочей смены
Виола Романова
Мужчина получил травму во время выполнения стропальных работ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске предприятие обязали выплатить компенсацию сотруднику, который получил производственную травму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что во время выполнения стропальных работ мужчина сломал лонную и седалищную кости, а также крестец.

«Основной причиной несчастного случая на производстве явилось необеспечение работодателем безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда», – заключили правоохранители.

Суд рассмотрел иск прокурора и обязал производство выплатить потерпевшему 2 млн рублей.

