Пенсионерку из Ижевска осудили за перевод 4 тыс. руб. нежелательной организации

67-летняя жительница Ижевска признана виновной в финансировании нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2023 году женщина перевела более 4 тысяч рублей на счет организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Дело квалифицировали по части второй статьи 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Пенсионерку приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ближайшее время по аналогичной статье перед судом предстанет 52-летняя жительница Удмуртии.

