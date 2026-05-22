Житель Ижевска задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Мужчина арестован. Фото: МВД Удмуртии

29-летний житель Ижевска подозревается в покушении на продажу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

Во время задержания в сумке ижевчанина нашли почти 20 граммов «синтетики». А во время обыска в его квартире – еще 200 граммов запрещенных веществ.

Установлено, что задержанный является курьером-закладчиком. Изъятую партию наркотиков он забрал в лесополосе у деревни Вараксино для продажи в Ижевске.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части четвертой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас мужчина находится под арестом. Отмечается, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз ему грозит до 20 лет колонии.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Удмуртии выиграла более 5,5 млн рублей в лотерее

52-летнюю жительницу Удмуртии осудят за финансирование запрещенной организации

«Так и живем»: Елизавета Туктамышева выложила совместные фото с Петром Гуменником