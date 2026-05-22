Мужчина из Удмуртии лишился автомобиля за пьяную езду

Житель Сарапула осужден за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в феврале 2026 года нетрезвый подсудимый, уже имевший административное наказание за аналогичное нарушение, управлял автомобилем на трассе село Каракулино – село Красный Бор в Каракулинском районе. Там его задержали сотрудники Госавтоинспекции и отстранили от управления.

Дело квалифицировали по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление машиной в состоянии опьянения лицом, ранее наказанным за такое же деяние). Суд назначил виновному 210 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Кроме того, автомобиль нарушителя – Nissan Qashqai – конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

