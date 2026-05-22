Бизнесмен из Ижевска осужден за хищения при благоустройстве школьного стадиона

Мужчина не признал вину. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В Глазове суд признал 37-летнего бизнесмена из Ижевска виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что в 2021 году компания подсудимого заключила с местной школой четыре контракта. Документы предусматривали благоустройство стадиона учебного заведения и установку спортивного оборудования. Бизнесмен сделал видимость выполнения работ, хотя на деле они не велись. Используя фиктивные акты и подложные товарные накладные, он добился перечисления денег со счетов заказчика на счета своей фирмы. Общая сумма похищенного превысила 1,5 млн рублей.

Свою вину подсудимый не признал и не принял предъявленное обвинение. Однако суд признал его виновным. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, его приговорили к трем годам в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионерку из Ижевска осудили за перевод 4 тыс. руб. нежелательной организации

Жительница Удмуртии выиграла более 5,5 млн рублей в лотерее

52-летнюю жительницу Удмуртии осудят за финансирование запрещенной организации