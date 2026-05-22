Мизулина назвала фейком письмо в СК с просьбой проверить Главу Удмуртии

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опровергла информацию о своем обращении в Следственный комитет России с требованием проверить Главу Удмуртии Александра Бречалова.

Поддельный документ с ее подписью распространяется в соцсетях. В публикациях утверждается, что Председатель СК якобы отреагировал на запрос и взял дело под личный контроль.

«Данная информация не соответствует действительности. Это письмо - тотальная подделка. Его явно слепил крайне безграмотный человек, не обладающим базовым набором правовых знаний», – сказала Мизулина в своем телеграм-канале.

Она намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту распространения этого фейка.

«Провокация, очевидно, направлена на дестабилизацию ситуации в регионе, который и так находится под постоянными атаками со стороны ВСУ», – заключила член Общественной палаты России.

