В Ижевске выросли цены на небольшие квартиры в новостройках

В Ижевске небольшую квартиру можно приобрести в среднем за 3,9 млн рублей Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость малогабаритного жилья в новостройках Ижевска за год увеличилась почти на 12%. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

По данным исследования, средняя цена квартиры площадью до 32 кв. м в мае 2026 года достигла 3,9 млн рублей, что на 11,9% выше прошлогоднего уровня. При этом стоимость одного квадратного метра выросла на 14,5% – до 146,5 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция наблюдается во многих российских городах. В среднем по стране малогабаритные квартиры за год подорожали на 11,4%, а цена «квадрата» выросла на 10,7%.

Генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко связал рост цен с сокращением предложения компактного жилья. После введения ограничений на проектирование квартир площадью менее 28 кв. м число таких объектов на рынке уменьшилось примерно на 7%.

По словам эксперта, снижение предложения привело к росту спроса на небольшие квартиры, а также повлияло на стоимость полноразмерного жилья. За год цены на стандартные квартиры также продолжили расти.

