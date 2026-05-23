Режим «Ковер» отменили в аэропорту Ижевска

Режим «Ковер» ввели в Удмуртии рано утром в субботу. Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске 23 мая в 9:27 объявили отмену режима «Ковер», сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Ограничение на полеты в Удмуртии ввели рано утром в субботу из-за угрозы атаки БПЛА.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мизулина назвала фейком письмо в СК с просьбой проверить Главу Удмуртии

В Удмуртии первых добровольцев БАРС направили на подготовку

В Ижевске выросли цены на небольшие квартиры в новостройках