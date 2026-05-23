Суд обязал теплоснабжающую компанию Сарапула выплатить 11 млн рублей долга

Ранее компанию просили признать банкротом.

Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил требования «Газпром газораспределение Ижевск» к ООО «Губахинская энергетическая компания» о взыскании задолженности в размере 11 млн рублей. Об этом сообщили представители региональных структур «Газпрома».

ГЭК является крупнейшей теплоснабжающей организацией Сарапула и обеспечивает теплом большую часть жилого фонда города.

По информации истца, общий долг компании перед поставщиком газа превысил 775 млн рублей. Исполнительный лист по уже вынесенному решению суда передан судебным приставам. Кроме того, в ближайшее время ожидается получение документов еще на взыскание 2,6 млн рублей.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Ижевск» Александр Черкашин сообщил, что в рамках процедуры банкротства имущество ГЭК может быть реализовано через торги.

Ранее газовая компания подала заявление о признании предприятия банкротом. По данным «Газпрома», с конца прошлого года теплоснабжающая организация перестала соблюдать график погашения задолженности по договору поставки газа.

