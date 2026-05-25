Двое детей пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии

В ДТП пострадало 4 человека. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 23 мая на трассе Ижевск – Воткинск произошло пьяное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

37-летний нетрезвый водитель автомобиля «Джетур» столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 54-летнего водителя. В аварии пострадали несовершеннолетние пассажирки иномарки: девочки в возрасте 13 и 11 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, а также водитель и 55-летняя пассажирка «Лады». Отмечается, что водитель отечественного авто также не был пристегнут.

На водителей составлены административные материалы. Иномарка задержана и помещена на спецстоянку.

