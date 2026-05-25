Житель Ижевска задержан за легализацию 300 тысяч рублей от продажи наркотиков

Возбуждено уголовное дело

29-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в легализации доходов от продажи наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

Следствие полагает, что задержанный работал закладчиком в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Деньги за свою незаконную деятельность он получал в криптовалюте, затем конвертировал их в рубли и переводил на различные банковские счета. Проведя такие финансовые операции, мужчина смог ввести в официальный оборот более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Сейчас мужчина находится в изоляторе.

