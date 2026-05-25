Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал на предварительном голосовании «Единой России»

Более 130 тысяч жителей Удмуртии зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России». Фото: udmurt.er.ru

Рекордное количество жителей Удмуртии зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Партия объявила о старте процедуры, которая проходит перед выборами в Госдуму, 25 мая. В ходе этого этапа жители республики определят кандидатов, которых впоследствии выдвинут на основные выборы.

«Вы знаете – у партии «Единая Россия» есть механизм предварительного голосования. Жители сами решают – кому доверяют свои интересы, кого партия должна выдвинуть на выборы. Тот, кто не получит предварительную поддержку, участвовать в них не сможет. Всего у нас 24 кандидата. А в участии на голосование зарегистрировались рекордное количество избирателей – более 130 тысяч. Такой большой цифры у нас еще не было», – сказал руководитель региона Александр Бречалов.

Отмечается, что Глава Удмуртии одним из первых принял участие в голосовании.

Зарегистрироваться на платформе можно до 29 мая включительно. Само голосование продлится с 25 до 31 мая. Начиная с 2009 года, прохождение данной процедуры – обязательное условие для всех выдвиженцев от партии.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участки улиц Горького и Бородина в Ижевске перекроют до 31 августа

Семерых детей спасли из горящей многоэтажки на улице Сивкова в Ижевске

Житель Сарапула осужден за похищение женщины и чтение ее переписок в мессенджере