НовостиПроисшествия26 мая 2026 5:40

Двух подростков из Ижевска осудили за угон автомобиля

Молодые люди угнали авто и попали в ДТП
Виола Романова
Суд приговорил подростков к условным срокам лишения свободы

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое подростков из Ижевска признаны виновными в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

Установлено, что в июле 2025 года подсудимые проникли в чужое авто и отправились кататься по городу. Во время поездки подросток за рулем не справился с управлением и попал в ДТП. В аварии машина получила механическое повреждение. Уголовное дело квалифицировано по части второй статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд приговорил подростков к условным срокам лишения свободы на один и полтора года.

