Жителей Удмуртии призвали выбрать территории на благоустройство в 2027 году

92 тысячи жителей Удмуртии уже выбрали объекты для благоустройства. Фото: udmurt.ru

Александр Бречалов призвал жителей Удмуртии проголосовать за объекты благоустройства в регионе. Об этом сообщили на сайте правительства республики.

«Каждой весной мы все вместе выбираем - какие парки и скверы будем благоустраивать в следующем году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. 92 тысячи человек уже проголосовали. Сделать это можно онлайн. Подключайтесь. Решать вам», – обратился руководитель Удмуртии к местным жителям.

В перечне для голосования – 30 территорий из восьми муниципалитетов. Многие из них включены в Народную программу партии «Единая Россия».

На данный момент наибольшее число голосов набрали:

– в Ижевске – Сквер знаний и Холмогоровский лес (каждый перешагнул отметку в 10 тысяч);

– в Сарапуле – Городской сад им. А.С. Пушкина;

– в Глазове – площадки для спорта и детей на ул. Драгунова, а также сквер между ул. Кирова и Глазовской межрайонной больницей;

– в Воткинске – сквер на ул. Юбилейной;

– в Можге – Сквер Победы по ул. Можгинской;

– в Игринском районе – территория Этно-парка Эгра (выбран первый вариант дизайн-проекта);

– в Малопургинском районе – набережная центрального пруда в с. Малая Пурга (1 этап);

– в Увинском районе – Центральный проспект по ул. К. Маркса в Уве (3 этап).

Голосование завершится 12 июня. Право выбора есть у каждого жителя республики старше 14 лет. Чтобы проголосовать, нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru и пройти авторизацию через «Госуслуги». Благоустраивать территории начнут в 2027 году.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участки улиц Горького и Бородина в Ижевске перекроют до 31 августа

Семерых детей спасли из горящей многоэтажки на улице Сивкова в Ижевске

Житель Сарапула осужден за похищение женщины и чтение ее переписок в мессенджере