Мужчина утонул во время рыбалки на Каме в Удмуртии

Рыбак упал с лодки. Фото: Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС

В деревне Боярка Каракулинского района Удмуртии во время рыбалки на реке Каме погиб 58-летний мужчина, сообщает Госкомитет региона по делам ГО и ЧС.

По словам сестры погибшего, мужчина рыбачил с резиновой лодки, однако в какой-то момент упал в воду. Он пытался самостоятельно доплыть до берега, но в итоге скрылся под водой.

Спасатели нашли тело мужчины и доставили на берег. Обстоятельства гибели устанавливают следственные органы.

