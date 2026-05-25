Мужчина утонул во время рыбалки на Каме в Удмуртии

В деревне Боярка Каракулинского района Удмуртии во время рыбалки на реке Каме погиб 58-летний мужчина, сообщает Госкомитет региона по делам ГО и ЧС.
По словам сестры погибшего, мужчина рыбачил с резиновой лодки, однако в какой-то момент упал в воду. Он пытался самостоятельно доплыть до берега, но в итоге скрылся под водой.
Спасатели нашли тело мужчины и доставили на берег. Обстоятельства гибели устанавливают следственные органы.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Участки улиц Горького и Бородина в Ижевске перекроют до 31 августа
Семерых детей спасли из горящей многоэтажки на улице Сивкова в Ижевске
Житель Сарапула осужден за похищение женщины и чтение ее переписок в мессенджере