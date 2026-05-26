Бизнесменов Кутдузовых осудили за хищение 110 млн рублей в Ижевске

Подсудимые не признали вину. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В Удмуртии вынесли приговор бывшим руководителям ООО «Городская УК» по делу о многомиллионном хищении средств, предназначенных для оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Суд признал виновными экс-директора компании, бывшего депутата Гордумы Ижевска Рауфа Кутдузова, его сына – экс-депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова, а также еще нескольких сотрудников управляющей компании. Их осудили по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере.

Как установил суд, с января 2017 года по август 2019 года фигуранты, занимая руководящие должности в ООО «Городская УК» и связанных с ней организациях, не перечисляли ресурсоснабжающим предприятиям деньги, которые жильцы вносили за коммунальные услуги. Средства не получили ПАО «Т Плюс», АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «УКС» и МУП «Ижводоканал». Общая сумма ущерба превысила 110 млн рублей.

Подсудимые свою вину не признали. Несмотря на это, суд назначил Рауфу Кутдузову наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 750 тысяч рублей. Наиль Кутдузов получил 7 лет колонии общего режима и штраф 950 тысяч рублей. Еще двоим фигурантам – Кожевниковой М.И. и Галямову Ф.Ф. – назначили 4 года 6 месяцев и 4 года лишения свободы соответственно, также со штрафами. Уголовное преследование одной из обвиняемых прекращено в связи со смертью.

Иски ресурсоснабжающих организаций суд удовлетворил частично. В счет возмещения причиненного ущерба с осужденных взыскали около 100 млн рублей.

Рауф Кутдузов уже ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2017 году его осудили за дачу взяток чиновникам административной комиссии Первомайского района Ижевска. Тогда суд назначил ему штраф 7,2 миллиона рублей и более года лишения свободы, однако фактически он провел под стражей 11 дней с учетом зачета срока содержания под арестом.

Наиль Кутдузов также ранее был фигурантом уголовного дела. В январе 2023 года его приговорили к шести годам лишения свободы за присвоение денежных средств с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2013-2014 годах он похищал деньги собственников квартир, поступавшие в счет оплаты коммунальных услуг. Ущерб тогда оценили в два млн рублей. Позднее фигуранта признали виновным в уклонении от выплаты долгов.

