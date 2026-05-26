Грозы вновь ожидаются в Удмуртии

Жителей Удмуртии просят соблюдать меры безопасности Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

27 мая местами по Удмуртии прогнозируются грозы и усиление юго-восточного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии, ссылаясь на Удмуртский ЦГМС.

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, а в случае ЧП – звонить по номеру 112.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дом сгорел из-за разряда молнии в Удмуртии

Жители Удмуртии выбрали название для нового электропоезда Ижевск – Казань

Бизнесменов Кутдузовых осудили за хищение 110 млн рублей в Ижевске