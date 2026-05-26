Более 4 тысяч тонн молочной продукции экспортировали из Удмуртии

Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП
С начала 2026 года из Удмуртии за границу вывезли 4 298 тонн молочной продукции. Это почти на 10% больше показателей за аналогичный период 2025 года, когда было экспортировано 3 908 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.
Продукцию вывозят в Китай, Египет, Тунис, Узбекистан, Афганистан, Туркменистан и Азербайджан. Так, 19 мая сотрудники ведомства проконтролировали отправку 75 тонн сухой молочной сыворотки в Китай.
«Вся молочная продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствовала требованиям страны-импортера», – заключили в Россельхознадзоре региона.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дом сгорел из-за разряда молнии в Удмуртии
Жители Удмуртии выбрали название для нового электропоезда Ижевск – Казань
Бизнесменов Кутдузовых осудили за хищение 110 млн рублей в Ижевске