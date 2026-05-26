Супругов из Удмуртии осудят за нападение на судебных приставов

Супружескую пару из Можги осудят за нападение на представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство: она задолжала банку более 600 тысяч рублей. Судебные приставы-исполнители наложили арест на ее автомобиль «Шевроле Нива», который позже продали на торгах новому владельцу.

Когда сотрудники ведомства прибыли, чтобы изъять машину и передать ее покупателю, супруги отказались выполнить требование добровольно. Мужчина находился внутри автомобиля, заблокировал двери и попытался завести двигатель, чтобы уехать.

Судебный пристав попробовал вытащить ключи из замка зажигания. В ответ обвиняемый зажал его руку рулевым колесом и вывернул в суставе, причинив боль. В тот же момент жена нарушителя, выражая несогласие с действиями сотрудников, укусила в правое плечо младшего судебного пристава, который обеспечивал безопасность коллег. В результате потерпевший испытал физическую боль и нравственные страдания, а также получил телесное повреждение в виде кровоподтека.

Оба уголовных дела направлены в суд для рассмотрения.

