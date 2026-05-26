Инфляция в Удмуртии в апреле составила 6,33%

Инфляция в Удмуртии превысила общероссийский уровень

Цены в Удмуртии в апреле 2026 года повысились на 0,05% к марту. Годовая инфляция замедлилась до 6,33% после 6,72% в марте. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Продовольственная группа товаров за месяц подешевела на 0,07%, а в годовом выражении рост составил 4,81%. Основную роль сыграли тепличные овощи: огурцы, помидоры и сладкий перец стали доступнее. С улучшением погодных условий аграрии тратят меньше на обогрев и освещение теплиц – это классический сезонный фактор. Продолжало дешеветь и сливочное масло, чему способствовало увеличение его производства внутри республики. Однако сахар и рыбопродукты, напротив, подорожали.

Среди непродовольственных товаров месячный прирост составил 0,22%, годовой – 5,07%. Сильнее всего выросли цены на печатные издания: типографии закладывали в стоимость возросшие расходы на бумагу, краски и другие материалы. Подорожали и персональные компьютеры – сказался дефицит комплектующих на мировом рынке, что повлияло на стоимость импортной техники. При этом смартфоны, телевизоры и холодильники, наоборот, стали дешевле.

Услуги в апреле снизились в цене на 0,02% за месяц, хотя за год прирост достиг 10,04%. Значительно упали цены на поездки за рубеж. В то же время проезд на пассажирском транспорте подорожал.

Стоит отметить, что инфляция в Удмуртии остается выше общероссийского показателя, который составляет 5,58%.

