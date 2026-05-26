Град ожидается в Удмуртии 26 мая

Вечером 26 мая местами по Удмуртии прогнозируется град. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС региона.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, скорость южного ветра должна увеличиться до 15-20 м/с.
Жителей Удмуртии просят соблюдать меры безопасности.
