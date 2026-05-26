Врачи Ижевска удалили подростку родинку размером 8 на 6 сантиметров

Рука пациента до и после удаления родинки. Фото: Минздрав Удмуртии

Детские хирурги Республиканской детской клинической больницы Удмуртии удалили подростку родинку размером 8 сантиметров в длину и 6 сантиметров в ширину. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Родинка находилось в области локтевого сгиба, и операция требовала особой точности: любое осложнение могло привести к ограничению подвижности руки.

«Наша главная цель была не просто убрать образование, а сохранить полную подвижность локтевого сустава», – пояснил заведующий хирургическим отделением Эльдар Шокуев.

Чтобы избежать осложнений после удаления образования хирурги пересадили на этот участок собственную кожу пациента. Такой метод позволил снизить риск стягивания тканей и сохранить нормальную работу сустава.

Операцию провели детские хирурги Ольга Егорова и Анна Кашина вместе с анестезиологом-реаниматологом Екатериной Глуховой.

Через два месяца подросток прошел контрольное обследование. По данным врачей, подвижность локтевого сустава сохранена полностью, ограничений движений нет. Сейчас пациент наблюдается амбулаторно и уже вернулся к привычной жизни.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дом сгорел из-за разряда молнии в Удмуртии

Жители Удмуртии выбрали название для нового электропоезда Ижевск – Казань

Бизнесменов Кутдузовых осудили за хищение 110 млн рублей в Ижевске