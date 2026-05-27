По путепроводу у деревни Кестым Балезинского района открывается рабочее движение. Фото: скриншот видео vk.com/id1074316840

27 мая по путепроводу через железнодорожные пути около деревни Кестым Балезинского района открывается рабочее движение. Об этом ВКонтакте сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Работы на объекте уже завершаются. Подрядчик выполнил асфальтирование проезжей части и приступил к благоустройству.

«В дневное время еще возможна организация реверсивного движения по одной полосе – до завершения работ. На ночь будут открываться для движения транспорта обе полосы путепровода», – сказал министр.

Видео: vk.com/id1074316840 Движение по путепроводу у деревни Кестым откроют 27 мая

Напомним, реконструкция стартовала в июне 2025 года. Старый путепровод демонтировали, а на его месте возвели новый. На время строительства проезд был полностью перекрыт.

Новая конструкция – однопролетная, металлическая. Ее длина достигает 42 метров, ширина проезжей части – 10 метров. Путепровод способен выдерживать нагрузку до 100 тонн.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хлебозавод загорелся в Удмуртии

Дети устроили два пожара в Можге

«Последние звонки» отгремели в Ижевске: 10 ярких фото с городского праздника