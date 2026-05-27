Санавиация эвакуировала из Удмуртии 11-летнего мальчика с ожогами 70% тела

Перелет занял около четырех часов. Фото: Селезнев Д.

Вертолет санитарной авиации перевез пострадавшего на пожаре 11-летнего ребенка из Удмуртии в специализированную клинику Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

ЧП случилось 20 мая в селе Грахово. На частном участке загорелись гараж и кровля жилого дома. В момент возгорания мальчик спал, – его разбудил едкий запах дыма. Выбегая из охваченного огнем здания, ребенок получил ожоги второй степени. Родителей рядом не было.

Сначала пострадавшего доставили на вертолете в ожоговое отделение Первой Республиканской клинической больницы. Там врачи оценили состояние пациента.

«Ребенок получил ожоги 70 % тела. Мы осмотрели пациента, оказали всю необходимую помощь и стабилизировали его состояние. После этого провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Приволжского исследовательского института травматологии и ортопедии в Нижнем Новгороде по дальнейшей тактике лечения. Было принято решение перевезти ребенка к ним», – рассказал заведующий ожоговым отделением 1 РКБ Алексей Микличев.

Второй этап транспортировки снова прошел по воздуху. Ребенка в сопровождении врача-комбустиолога и реаниматолога доставили в Нижний Новгород. Перелет занял около четырех часов – это вдвое быстрее, чем если бы машина скорой помощи ехала по трассе. Мальчик перенес дорогу хорошо и сейчас продолжает лечение. Врачи рассчитывают на его полное восстановление.

