Удмуртия направила 5,3 млрд рублей из бюджета на поддержку СВО в 2025 году

Из бюджета Удмуртии в 2025 году направили 5,3 млрд рублей на расходы, связанные со спецоперацией

В 2025 году из бюджета Удмуртии выделили 5,3 млрд рублей на расходы, связанные со спецоперацией. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту об исполнении регионального бюджета сообщает телеграм-канал «Ъ-Удмуртия».

Основной объем этих средств – 4,8 млрд рублей – составили меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. На размещение беженцев, прибывших в республику с территорий боевых действий, потратили 162,5 млн рублей. Восстановление подшефного Удмуртии Лутугинского района ЛНР обошлось в 120,9 млн рублей.

Согласно законопроекту, доходная часть бюджета региона за 2025 год исполнена на 154,6 млрд рублей – это на 14,2% больше, чем годом ранее. Налоговые и неналоговые поступления составили 120,2 млрд рублей. Расходная часть достигла 150 млрд рублей (рост на 17,2%), из которых 105,8 млрд рублей направили на социальную сферу.

