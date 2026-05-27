Удмуртия направила 5,3 млрд рублей из бюджета на поддержку СВО в 2025 году

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
В 2025 году из бюджета Удмуртии выделили 5,3 млрд рублей на расходы, связанные со спецоперацией. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту об исполнении регионального бюджета сообщает телеграм-канал «Ъ-Удмуртия».
Основной объем этих средств – 4,8 млрд рублей – составили меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. На размещение беженцев, прибывших в республику с территорий боевых действий, потратили 162,5 млн рублей. Восстановление подшефного Удмуртии Лутугинского района ЛНР обошлось в 120,9 млн рублей.
Согласно законопроекту, доходная часть бюджета региона за 2025 год исполнена на 154,6 млрд рублей – это на 14,2% больше, чем годом ранее. Налоговые и неналоговые поступления составили 120,2 млрд рублей. Расходная часть достигла 150 млрд рублей (рост на 17,2%), из которых 105,8 млрд рублей направили на социальную сферу.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лариса Ярославцева избрана Главой Камбарского района
Хлебозавод загорелся в Удмуртии
«Последние звонки» отгремели в Ижевске: 10 ярких фото с городского праздника