Удмуртия получит 12,8 млн рублей на обеспечение граждан льготными лекарствами

Удмуртии выделили 12,8 млн рублей на льготные лекарства

Удмуртии выделили 12,8 млн рублей из федерального бюджета на льготное лекарственное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на депутата Госдумы России от Удмуртии Андрея Исаева.

Средства направят на закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированного лечебного питания для детей-инвалидов.

Ежегодно в республике увеличивается количество граждан, имеющих право на льготные лекарства. В 2026-м таких жителей насчитывается уже более 208 тысяч. На их обеспечение выделено 3,2 млрд рублей: 2,7 млрд – из регионального бюджета, 546,9 млн – из федерального.

Как пояснил начальник управления по организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава Удмуртии Илья Михеев, за счет федерального бюджета лекарствами и медицинскими изделиями обеспечивают инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, детей-инвалидов, взрослых инвалидов, а также ликвидаторов радиационных аварий. Средства республиканского бюджета идут на лечение лиц, страдающих заболеваниями, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ №890.

