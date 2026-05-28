Ремонт дороги начался на Объездной Воткинска

Работы уже начались. Фото: Министерство транспорта Удмуртии

В Удмуртии начался ремонт проезжей части на Объездной дороге Воткинска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта региона.

Подрядчикам предстоит выполнить комплекс работ. На отдельных участках укрепят основание дороги методом холодной регенерации. После этого уложат два слоя асфальтобетона. Кроме того, запланированы ремонт и обустройство кюветов с обочинами. Также на трассе заменят барьерные ограждения и дорожные знаки.

Напомним, в прошлом году на дороге привели в порядок участок длиной один километр. В 2026 году подрядчики займутся оставшимися 15 километрами Объездной.

