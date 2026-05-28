Андеграундные группы выступят на открытии фестиваля «Лето в городе» в Ижевске

Фестиваль октрывается 1 июня в 11:00 Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в 11:00 на Центральной площади открывается фестиваль «Лето в городе» (0+), который продлится до 30 сентября. На протяжение лета ижевчан и гостей города ждут театрализованные выступления, концерты и другие активности. Об этом сообщила замглавы администрации Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.

На Центральной площади в первый день лета будут организованы различные мероприятия для посетителей детских летних лагерей. В частности, в 12:00 начнется летняя «Елка желаний», ее посетит Глава Удмуртии Александр Бречалов. У музыкального фонтана в 16:00 проведут несколько концертов, которые продлятся до 18:00.

«На фестивале выступят наши молодежные музыкальные, творческие коллективы. Гостей ждут песни, танцы, чтение стихов», – уточнила Гвоздкова.

Замглавы администрации отметила, что уличные концерты продолжатся до конца сентября. Проходить они будут на Центральной площади, на набережной, в парках и других местах практически каждый день по вечерам. Горожан ждут выступление начинающих и малоизвестных групп.

«В этом году, в проекте «Лето в городе» принимают участие большое количество молодежных, андеграунд-групп. На 1 июня записаны четыре группы, которые будут располагаться на Центральной площади. Мы предлагаем музыкантам самые крупные локации, которые есть в Ижевске. Это парки, скверы, Центральная площадь и набережная. Конечно, больше всех пользуется спросом Центральная площадь, то есть туда прямо вот в очередь стоят», – добавила Гвоздкова.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проезд по улице Удмуртской в Ижевске ограничат с 1 июля

Светлана Турлак назначена на пост начальника ГУ архитектуры мэрии Ижевска

Глава Минздрава Удмуртии прокомментировал очереди за справками в детские лагеря